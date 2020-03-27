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Saffet Sancaklı: Bu beladan kurtulalım!

Demirören Haber Ajansı

MHP Kocaeli Milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, koronavirüs için yapılan uyarıların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

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Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Sancaklı, "Kurallara uyarsak hep beraber koronavirüsten kurtuluruz" dedi.

Milletvekili Sancaklı, koronavirüsten korunmak için bireysel temizliğin önemine dikkat çekerken şu ifadeleri kullandı; "Dünyayı ve ülkemizi tehdit eden koronavirüs tehlikesiyle karşı karşıyayız. Yapmamız gerekenler var. Birincisi devlet yetkililerinin, Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun kararlarına birebir riayet etmek zorundayız.

''Bu beladan kurtulalım''
İkincisi ise herkesin bireysel olarak yapması gerekenler var. Evde kalalım, sosyal mesafemizi koruyalım. Dezenfektemizi yapalım. Bunları hep beraber yaparsak bu beladan en az hasarla kurtuluruz. Haydi Türkiyem, hep beraber kurallara uyalım ve bu beladan kurtulalım! Evde kal Türkiye

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