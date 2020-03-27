Cuma günü vesvese ve sıkıntıdan kurtaracak dua hangisi okunuşu

Müslümanlar için özel ve kutsal kabul edilen cuma günü içinde bol bereket ve fazilet vardır. Bereket bol olan bu mübarek günde sıkıntıdan kurtulmak vesveselerden uzak durabilmek için okunması gereken dualar vardır. Cuma günü sıkıntı ve vesveseden kurtulmak için okunacak dualar...

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Müslümanlar için günlerin en faziletlisi en üstünü cuma günüdür. Hz. Adem bu günde yaratılmış, bu günde cennete yerleştirilmiş ve bu günde cennetten çıkarılmıştır. Cuma günü insanlığın ilk yaratıldığı, cennete yerleştirildiği ve yeryüzüne indirildiği gündür. Bu sebeple özel ve kutsal kabul edilen Cuma günleri bereketli ve faziletli günlerden biridir. Cuma günleri edilen dualar Allah katında çok daha kıymetlidir. Peki sıkıntı ve vesveseden kurtulmak için okunması gereken dualar nelerdir? Merak edenler için araştırdık...

CUMA GÜNÜ SIKINTI VE VESVESEDEN KURTULMAK İÇİN HANGİ DUALAR OKUNMALIDIR? Çeşitli hadislerden anlaşıldığına göre cuma, haftalık ibadet günü olarak daha önce Yahudi ve Hristiyanlar için tayin ve takdir edilmiş, fakat onlar bu konuda ihtilâfa düşerek Yahudiler cumartesiyi, Hristiyanlar pazarı haftalık toplantı ve ibadet günü olarak benimsemişler. Allah da cuma gününü Müslümanlara nasip etmiş, onları bu konuda hakka ulaşmaya muvaffak kılmıştır. Allah’ın cennette cuma gününe tekabül eden ve “yevmü’l-mezîd” denilen

edeceğini bildirilmiş (İbn Kayyim, 1/369-372, 408-410), başka bir hadiste de bu günde yapılan duaların kabul edileceği bir anın (icâbet saati) bulunduğunu haber vermiştir.

Cuma Günü Edilecek Dualar; * Cuma günü akşam ezanına 45 dakika kala “Ya Meliki Muktedir sin Allah’ım bana yardım et” ismini (100) defa tekrarlayıp sonrada dileğini söyleyen kişi sıkıntıdan kurtulur ve derdine derman bulur.

* Sıkıntıya düşen veya borçlanan kişi, (1000) defa “La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim” derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır.

* Sabah ve akşam İhlas ve Muavvizeteyni [iki kuleuzüyü] üçer defa okunmalıdır. Bunlar bütün belâları, afetleri, sıkıntıları ve istemediğin şeyleri giderir. * Sıkıntılı bir zamanda (10) defa Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbü

* Cuma günü namazdan önce (100) defa “Ya Allah, Ya Hu” diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.

* Cuma namazından sonra (100) defa “Ya Rahman” diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır.

* Cuma namazından sonra (100) defa “Ya Gaffar” ism-i şerifini okuyanlar affa mağfirete mazhar olurlar

* Cuma günü akşama doğru “Yâ Veliyy” ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur. * Cuma gecesi 1000 defa “Yâ Muhsî” ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur.

* Cuma günü 1000 defa “Yâ Vâlî” ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır.

* 10 hafta süreyle Cuma günleri onar defa “Yâ Ganiyy, Yâ Muğni” ism-i şeriflerini okuyan zengin olur.

* Cuma geceleri (100) defa “Yâ Dârr” ism-i şerifini okumaya devam eden Cenabı Hakka yakın olur ve zarar verici şeylerden emin olur. * Cuma namazından sonra (100) defa “Yâ Gafur” ism-i şerifini okuyanlar af olunur.

* Cuma namazında hutbe esnasında (100) defa “Ya Basîr” ism-i şerifini okuyanı Cenab-ı Allah hidayete erdirir, kalp gözünü açar. * Cuma Günü ” Ya Veliyyü Ya Allah” esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.

* Cuma günü “La İlahe İllahü'l Melikü'l Hakku'l- Mübin” (200) defa zikreden Kişi Allah’tan ne isterse verilir.Cuma günü Sabah’. * Ya-rakib esması (312) defa zikrederek istegini Allah’a bildirrisen istegin kabul olur.