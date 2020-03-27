TÜSİAD’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Sokağa çıkma yasağı getirilsin

TÜSİAD, koronavirüs tehlikesinin geçmesi sonrası ekonominin teşvik edilmesini talep ettiği mektupla ilgili TÜSİAD ve Cumhurbaşkanlığı'ndan henüz yorum yapılmadı.

"100 milyar liralık paket sonrası gönderildi"

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, TÜSİAD'ın corona virüsü sonrası ekonomideki yavaşlamanın etkilerini azaltmak için daha büyük bir hükümet desteğine ihtiyaç duyulduğunu ilettiğini belirterek mektubu hükümetin 100 milyar liralık paketini açıklamasının arından gönderildiğini söyledi.

"Sokağa çıkma yasağı"

TÜSİAD'ın en büyük endişelerinden biri, mevcut yavaş hızda ekonominin ne kadar devam edeceğine ilişkin hükümetten açık bir yönlendirme olmaması. TÜSİAD yönetiminin tartıştığı önerilerden birinin daha sıkı ve ulusal çapta bir sokağa çıkış yasağının uygulanması, böylece virüsün yayılma hızının yavaşlatılması olduğu öğrenildi.

Bu yaklaşımın iş dünyasına ekonomik yavaşlamanın süresine ilişkin bir öngörü kazandırabileceği ve ekonomik aktivitenin daha hızlı toparlanmasına imkan sağlayabileceği düşünülüyor.