Fenerbahçe'ye FIFA'dan kötü haber

Hollanda’nın NEC Kulübü, Fenerbahçe’nin Ferdi Kadıoğlu transferinden kalan 750 bin euro’yu yakında ödeyeceğini açıkladı.

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Fenerbahçe’nin iki sezon önce Hollanda’nın NEC Kulübü'nden 1.4 milyon Euro'ya renklerine bağladığı Ferdi Kadıoğlu'nun transfer taksitleri yüzünden başı ağrıdı.

''Nisan ayının ortasında ödemeyi bekliyoruz"

Hollanda'nın NEC Kulübü İdari direktör van Schaik, Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu transferinden kalan 750 bin euro'yu yakında ödeyeceğini açıkladı. İdari direktör van Schaik, "10 aydır ödeme bekliyoruz ve bu artık kabul edilemez. Ancak FIFA şimdi kararını verdi. Nisan ayının ortasında ödemeyi bekliyoruz" dedi.