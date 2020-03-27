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Türkiye'de korona bilgilendirme ekranı açıldı tıkla gör

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs rakamlarına ilişkin detaylı, anlık verilerin bulunacağı bir bilgilendirme sistemi açılacağını duyurmuştu. Koronavirüs bilgilendirme sitesi Cumhurbaşkanlığı tarafından faaliyete geçirildi. Sitede dünyada anlık koronavirüs vakaları takip edilebiliyor.

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Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, koronavirüs bilgilendirme sitesini açtı.Sitede hem Türkiye'den hem de dünyadan anlık veriler "Ölüm, vaka, iyileşme" rakamlar bulunuyor. "https://corona.cbddo.gov.tr/" adresinden girilen sitede Türkiye'deki son veriler güncellenerek açıklanıyor.

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Türkiye'de 26 kişi iyileşti

Türkiye'deki veriler üzerine sitede iyileşenler ve ölüm oranı da yer alıyor.Sitede ilk koronavirüs tespitinin 11 Mart'ta yapıldığı belirtilirken ilk ölümün 16 Mart'ta, ilk iyileşmenin ise 25 Mart'ta gerçekleştiği kaydediliyor.

Sitedeki son bilgilere göre Türkiye'de koronavirüs tespit edilen 3 bin 629 kişi var. 26 kişinin iyileştiği kaydedilirken 75 kişinin de hayatını kaybettiği bilgisi yer alıyor.Sitedeki bilgiye göre Türkiye'de ölüm oranı şu an yüzde 2.07. Sitede ayrına diğer ülkelerle ilgili bilgiler de yer alıyor.

ABD vakada ilk sırada

ABD, koronavirüs salgınında 85 bin 840 vaka sayısı ile Çin ve İtalya’yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşti. Ülkede 713 kişi iyileşirken 1290 kişi de öldü.

Çin vakada 2. sırada

Koronayı yenen Çin'de ise vaka sayısı 81 bin 782'de kalırken 3291 kişi öldü 74181 kişi de iyileşti

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