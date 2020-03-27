Fahrettin Koca'dan corona virüs ile ilgili yeni açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin il sağlık müdürleri ile toplantı yaptıklarını, corona virüs tehdidine karşı tüm illerde teyakkuz halinde olduklarını bildirdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''81 ilinin il sağlık müdürüyle dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz'' dedi.

''Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin 81 ilinin il sağlık müdürleriyle dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz" ifadelerini kullandı.

ÜLKEMİZİN 81 İLİNİN İL SAĞLIK MÜDÜRÜYLE dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz. pic.twitter.com/MShkQITa0T — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 27, 2020



Can kaybı 75 olmuştu

Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum.''