Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan koronavirüs için hayati bilgi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüsü belli noktaya kadar tanıdıklarını söyleyerek virüsün düşmanının güneş ve sabun olduğunu söyledi. Kara, dezenfeksiyon tünellerinin ise ölümcül olabileceği konusunda uyardı.

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yeni tip koronovirüsü belli ölçülere kadar tanıdıklarını söyleyerek virüsün düşmanının güneş ve deterjan ile sabun olduğunu açıkladı. Kara, bazı belediyelerin virüsle mücadele için dezenfeksiyon tünelleri gibi uygulamaların ölümcül olabileceği konusunda uyardı.

Ateş Kara, CNN Türk'te yaptığı açıklamada Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu dezenfeksiyon tünellerinin öldürücü olabileceği konusunda uyardı. Dezenfeksiyon tünellerinde buharın sadece su ile oluşturulsa bile partiküllerin hastalıklı bir kişinin bıraktığı mikroplarla sonraki kişilerin hastalanmasına neden olabileceğini söyleyen Kara, kaş boyarken tüm vücudun kaybedilebileceğini ifade etti.

İşte Kara'nın yaptığı o hayati uyarılar;

"Öncelikli zarar vermememiz gerekir. Çok zararlı bir işlem. Ne veriyorsa versin zararlı bir işlem. İnsan sağlığını tehdit eden bir işlem. Su bile verilse orada, buharlaştırıyor ve dikkat ederseniz çok küçük partiküller halinde çeviriyor suyu ve bu kez sizden bir önce giren kişi diyelim ki hasta ve nefes aldı bir kere de öksürdü o küçük su buharlarının kendinize düştü düşünün.

Bir önceki kişide oldu havada asılı kalmaz diyoruz doğru ama o küçük partiküllerin arasında virüs de kalabilir. Tüberküloz mesela çok daha kolay kalabilir. Bir sonraki de onu alabilir. Bazen kaş yapalım derken değil göz değil kulak bütün vücudu ortadan kaldırıyoruz.

Ordu Belediyesi corona virüs tedbirleri kapsamında bir dezenfeksiyon tüneli oluşturdu. Sokağa çıkmak zorunda olanlar tünele girerek solüsyon buharı ile dezenfekte oluyor. Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara bunun çok zararlı olduğunu açıkladı

Ateş Kara'dan belediyelere uyarı

Bunu Ankara ve İstanbul ile birlikte diğer belediyelerde yaptı. Bakın otobüsleri dezenfekte yapacak hiçbir durum yoktur. Burada yapmamız gereken şey. Evde temizliği nasıl yapıyorsanız onu yapın. Bir adım öteye götürecek bir durum yok ortada. Neyse yapıyorsanız onu yapın. Ekstra dezenfekten kullanmayın. Biz zaten mikroorganizmaların olduğu bir ortamda yaşıyoruz. Bunu bozduğumuz zaman onun bedeli çok daha ağır olarak ödenebiliyor.

Koronavirüsün düşmanını açıkladı

Biz karşımızdaki düşmanı tanıdık mı? Belli bir noktaya kadar tanıdık. Nedir bu düşman? Özelliği şu ki güneşten çok etkileniyor herhangi bir detarjandan çabuk etkileniyor ve anında parçalanıyor. O nedenle de normal kullandığımız sabun ve deterjan hemen ortadan kaldırıyor. "