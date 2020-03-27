Dilek Tahtalı'nın babasından flaş iddia: Kızım Koronadan ölmedi

“Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter": Tahtalı'dan geriye sosyal medya paylaşımları kaldı. Tahtalı'nın paylaşımları virüsün etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Tahtalı yaklaşık 18 gün önce yaptığı sosyal medya paylaşımlarda, "Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter! Dakikada bir sirkeli aspirinli su kürü, ılık duş, buz gibi havada balkona çıkmaktan bayılacağım”, “Burun tıkanıklığı, aşırı geniz akıntısı, baş ağrısı, halsizlik, gün sonu başlayıp gece uyutmayan kriz halinde gelen öksürük nöbetleri...” ifadelerini kullanmıştı.