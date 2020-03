8. sınıf 1. dönem konuları LGS 2020 konuları neler MEB açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı LGS sınavında sadece 1. dönem konularının çıkacağını açıkladı. Peki 8. sınıf öğrencilerinin gireceği LGS sınavında 1. dönem konuları neler? Yani LGS sınavında 8. sınıf 1. dönem derslerinde hangi konulardan soru çıkacak? İşte 2020 LGS örnek soruları...

LGS sınavında 8. sınıf 1. dönem sınav konuları hangisi MEB son açıklamasında duyurdu. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında merkezi sınavla ilgili olarak, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının sadece 1. dönem konularını kapsayacağı açıklandı. Peki LGS konuları neler? LGS Matematik, Türkçe, Fen, İnkılap, İngilizce, Din Kültürü derslerinin 1. dönem konularını haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. İşte 8. sınıf LGS 1. dönem konuları ve örnek sorular…

LGS KONULARI NELER?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı 8. sınıf yıllık planlarına göre,

8. SINIF 1. DÖNEM TÜRKÇE KONULARI

-Fiilimsiler

-Sözcükte Anlam (Çok Anlamlılık)

-Söz Gruplarında Anlam (Kalıplaşmamış Söz Grupları)

-Deneyimler ve Atasözleri

-Cümlenin Öğeleri

-Söz Sanatları

-Yazım Kuralları

-Noktalama İşaretleri

-Cümlede Anlam (Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri – Örtülü Anlam – Öznel-Nesnel Anlam)

-Metin Türleri

-Cümle Türleri

8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK KONULARI

-Çarpanlar ve Katlar

-Üslü İfadeler

-Kareköklü İfadeler

-Veri Analizi

-Basit Olayların Olma Olasılığı

-Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

8. SINIF 1. DÖNEM FEN BİLİMLERİ KONULARI

-Mevsimler ve İklim

-DNA ve Genetik Kod

-Basınç

-Madde ve Endüstri

8. SINIF 1. DÖNEM İNKILAP TARİHİ KONULARI

-Bir Kahraman Doğuyor

-Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

-Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm

8. SINIF 1. DÖNEM İNGİLİZCE KONULARI

-Friendship

-Teen Life

-In the Kitchen

-On The Phone

-The Internet

8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ KONULARI

-Kader ve Kaza İnancı

-İnsanın İradesi ve Kader

-Kaderle İlgili Kavramlar

-Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)

-Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı

-İslam'ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

-Zekât ve Sadaka İbadeti

-Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları

-Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)

-Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı

-Din, Birey ve Toplum

-Dinin Temel Gayesi