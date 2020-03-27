KYK burs ödemeleri tatil boyunca yatacak mı bakan duyurdu

Üniversitelerin tatil süresinin uzatılmasının ardından KYK burs ve kredi ücretleri tatil süresince yatacak mı sorusu binlerce öğrencinin gündemindeydi. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu KYK burs ve kredi ödemeleri hakkında son haberi duyurdu.

Abone ol

KYK burs ve kredi ödemeleri devam edecek mi, tatil boyunca öğrencler KYK ödemelerini alacak mı araştırması öğrencilerin gündemindeydi. Yapılan açıklamanın ardından yüz binlerce öğrenci KYK burs ve kredi ödemeleri uzaktan eğitim süresince hesaplara yatacak mı sorusu gündeme geldi. Beklenen açıklama ise Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. İşte o açıklama...

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ YATMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

Bakan Kasapoğlu canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bursları ve kredileri ödemeye devam edeceğiz. Öğrenciler isterlerse yurtlarda kalabilecekler. Herhangi bir ücret alınmayacak. İsterlerse de gidebileceklerdir." ifadelerini kullandı.

KYK BURSU NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.