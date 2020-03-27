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Abdelhak Nouri 2 yıl sonra komadan uyandı

Uzun süredir komada olan genç oyuncu Abdelhak Nouri'nin ağabeyi Abderrahim, kardeşinin komadan uyandığını açıkladı.

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2017 yılında bir maç sırasında kalbinden rahatsızlanan ve yeme, konuşma, yürüme yetilerini kaybeden Abdelhak Nouri'nin komadan uyandığı açıklandı.

"Artık komada değil''
Genç oyuncunun ağabeyi Hollanda basınına yaptığı açıklamada "Artık komada değil. Hapşırıyor, kaşlarıyla bize sinyal veriyor ve yemek yiyebiliyor. Ancak henüz yataktan kalkamıyor" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?
Ajax ile Werder Bremen arasında 8 Temmuz 2017'de oynanan hazırlık karşılaşmasının 72. dakikasında kalp ritmi bozukluğu nedeniyle yerde kalan 22 yaşındaki Abdelhak Nouri'ye 20 dakika boyunca kalp masajı yapılmıştı. Daha sonra helikopterle hastaneye götürülen Nouri'nin beyninde ciddi ve kalıcı hasar tespit edildiği açıklanmıştı.

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