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Ligler ne zaman başlayacak? Nihat Özdemir açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig’in geleceği hakkında yapılan spekülasyonların yanlış olduğunu söyledi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türk futbolunun corona virüs salgını nedeniyle içine düştüğü durumu en az hasarla atlatması için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Ümitlerinin ve hayallerinin Türkiye’nin iyi olması ve Süper Lig’in oynanması şeklinde olduğunu belirten Özdemir, "Türkiye’deki ortamın iyi olmasını bekliyoruz. Türkiye’deki şartların iyi olmasını diliyoruz" ifadesini kullandı.

"Hele 2 Nisan’ı bir görelim"
Akşam'a konuşan Başkan Nihat Özdemir, bazı yöneticilerin ligin geleceğine dair yaptıkları yorumların yersiz ve zamansız olduğunu da belirterek, "Biz kimseyle bu konularda bir şey konuşmuyoruz. Bizim temennimiz ligin oynanıp, tamamlanması. Hele 2 Nisan’ı bir görelim, ondan sonra yeni bir değerlendirme yaparız. Bu sadece bizim vereceğimiz bir karar değil. Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine göre oturup, yeni bir yol haritası belirleriz. Şu anda olmayan ihtimaller üzerine polemik üretip, bunun üzerinden toplumu gerecek değerlendirmeler yapmak yersiz olur" şeklinde konuştu.

"Konunun birçok tarafı var"
Dünyanın benzeri görülmemiş bir felaketten geçtiğini, futbolun da bundan olumsuz etkilenmesinin doğal olduğunu belirten Özdemir, "Bu işin birçok tarafı var. Kulüpler var, futbolcular var, taraftar var, yayıncı kuruluş var. Ama biz daha hiçbir şey konuşmadık. Her şeyin iyi olmasını bekliyor ve diliyoruz. Sis bulutlarının dağılmasından sonra sağlıklı bir değerlendirme yapabiliriz. Şu anda polemik üretecek yaklaşımlar ve açıklamaların içinde olmamalıyız" dedi.

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