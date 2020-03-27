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Ahmet Hakan: Keşke Erdoğan daha çok 'ulusa sesleniş' konuşması yapsa

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, koronavirüs salgını günlerinde "Keşke Cumhurbaşkanı Erdoğan daha çok 'ulusa sesleniş' konuşması yapsa" ifadelerini kullandı.

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Ahmet Hakan, koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde hükümet yetkililerinin daha çok açıklama yapmalarını istediği yazısında 'kontrolsüzlük algısı yaratmaya çalışanlara karşı en iyi tutum' olduğunu söyledi.

"Şimdi konuşma zamanı" 

Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

Keşke Cumhurbaşkanı Erdoğan daha çok 'ulusa sesleniş' konuşması yapsa... Keşke Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak piyasalar açısından aldığı kararlarla ilgili daha çok açıklama yapsa... Keşke Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Fazla mı oluyor? Çok mu konuşuyoruz?' falan demeden basın toplantılarını sürdürse...

Keşke Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sık sık öğrencilere ve velilere seslense... Keşke İçişleri Bakanı Süleyman Soylu topluma daha çok mesaj verse...

Unutmayalım, kontrolsüzlük algısı yaymaya çalışanlara karşı en iyi, en güzel, en etkili tutum kesintisiz iletişimden geçer.

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