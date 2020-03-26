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Çin, koronavirüsün artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak

Çin, yurt dışı kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle yabancılara "geçici olarak ülkeye giriş yasağı" getirdi. Karar pazar günü uygulanmaya başlanacak.

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Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu giriş yasağının Kovid-19 salgınını önlemek için geçici bir tedbir olduğu ve pazar günü uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

İkamet izni ve vize serbestisi bulunan yabancılara da yasak

Açıklamada, ikamet izni ve vize serbestisi bulunan yabancıların da ülkeye girişinin geçici olarak durdurulacağı kaydedildi.

Yabancı ülke misyonlarında çalışanların kapsam dışında tutulacağının vurgulandığı açıklamada, ticari faaliyetler, teknoloji ve enerji alanındaki işlerle ilgili ise vize başvurularının yapılabileceği bilgisi paylaşıldı.

Çin'de yerel kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 81 bin 285 kişide virüs görüldüğünü ve salgına bağlı 3 bin 287 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Çin’de yerel kaynaklı yeni koronavirüs vakasına rastlanmazken, yurt dışı kaynaklı 67 yeni vakanın tespit edildiği bildirildi.

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