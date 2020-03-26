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Beşiktaş'ta hedef Trezeguet

İngiliz basını, Aston Villa'da bekleneni veremeyen Mısırlı oyuncu Trezeguet'in, Beşiktaş'ın gündeminde olduğunu yazdı.

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Daha önce ülkemizde Kasımpaşa forması giyen Mısırlı oyuncu Trezeguet için Beşiktaş'ın devrede olduğu belirtiliyordu. İngiliz basınından Daily Mail de Beşiktaş'ın Trezeguet'ye olan ilgisini doğrulayan bir haberi okuyucularıyla paylaştı. Aston Villa'nın 130 milyon sterlinlik transfer harcamasında 10 milyon sterline yakın bir tutarla İngiliz ekibine katılan Trezeguet'nin bir sezonluk ara sonrası Beşiktaş formasıyla Türkiye'ye dönmesi muhtemel.

Türkiye ligi'nde 25 gol attı, 18 asist yaptı
Türkiye Ligi'nde 71 maçta 25 gol, 18 asistlik performans sergileyen Mısırlı oyuncu, Aston Villa formasıyla çıktığı 31 maçta da 4 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Beşiktaş'ın Trezeguet'yi kiralık olarak kadrosuna katabileceği belirtiliyor.

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