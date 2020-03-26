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Adem Büyük'ten koronavirüs için anlamlı bağış

Galatasaraylı Adem Büyük, koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığına 100 bin maske, 15 bin test ve 3 bin koruyucu ekipman bağışladı.

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Tüm dünyaya hızla yayılan ve ülkemizde de etkisini günden güne artıran koronavirüs salgını, insan hayatını tehdit etmeye devam ediyor.

Salgınla mücadele kapsamında ülkeler tedbirler almayı sürdürürken, futbol dünyasından önemli isimler de bağışlarda bulunmuştu. Ülkemizdeki ilk yardım ise Galatasaraylı oyuncu Adem Büyük'ten geldi.

100 bin maske, 15 bin test ve 3 bin koruyucu ekipman 
Daha önce Cristiano Ronaldo, Lionel Messi gibi isimler koronavirüsle mücadele kapsamında bağışlarda bulunmuşlardı. Sarı-kırmızılı oyuncu Adem Büyük ise Sağlık Bakanlığı'na 100 bin maske, 15 bin test ve 3 bin koruyucu ekipman bağışında bulundu.

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