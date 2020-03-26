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Putin: 2-3 ay içerisinde korona virüsü yeneceğiz

İhlas Haber Ajansı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus iş dünyasının temsilcileri ile yaptığı toplantıda korona virüsü 2-3 ay içerisinde yenebileceklerini söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşması nedeniyle iptal ettiği St. Petersburg temaslarını bugün gerçekleştirdi.

Rus iş dünyası ile toplantı gerçekleştiren Putin, korona virüsü nedeniyle ülkede alınan tedbirler kapsamında dün halka ve iş dünyasına dönük açıkladığı korona virüsü ile mücadele paketi hakkında bilgiler verdi. Ülkede virüse karşı yoğun bir mücadele verildiğini söyleyen Putin, ekonomi için global bir sorun yaşandığını bu sorunun ise petrol krizi olduğunu ifade etti.

2-3 ay içerisinde biter
Korona virüsü ile mücadelede Rus doktorlar ve uzmanlar ile sürekli istişareler yapıldığını dile getiren Putin, “Onlar korona virüs ile yoğun bir şekilde mücadele ediyorlar. Sürekli kendilerinden bilgiler alıyoruz. Doktorlar 2-3 ay içerisinde bu salgınla başa çıkılabileceğini söylediler. Ben daha kısa sürede virüsün tamamen yok edilebileceğini düşünüyorum” dedi.

'Macron bu durumdan rahatsız olacak'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus iş dünyası ile gerçekleştirdiği toplantıda bir iş insanının soru sormak istemesi sırasında, “İsminiz nedir? Macron bu durumdan rahatsız olacak, ona beni senin meşgul ettiğini söyleyeceğim” diyerek takıldı.

Toplantıyı yarıda kesip Macron'la görüştü
Israrla soru sormak isteyen kişiye söz veren Putin hemen toplantıyı yarıda keserek Macron ile telefonda görüştü. Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmeden sonra programına devam ederken, Kremlin Sarayı’ndan henüz Macron - Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesine dair açıklama gelmedi.

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