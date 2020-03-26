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İstanbul Havalimanı'ndan 1500 yabancı uyruklu yolcu Karabük'e nakledildi

İstanbul'da koronavirüs (Covid-19) sebebiyle uçuşları iptal edilen ve İstanbul Havalimanı'nda bekletilen Cezayir, Tunus ve Ürdün uyruklu bin 500 yolcu Karabük'te kendilerine tahsis edilen yurtlara otobüslerle gönderildi.

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Koronavirüs salgının pandemi ilan edilmesinden sonra çoğu ülke hava sahasını kapatarak uçuşları iptal etti. Bir çok yabancı uyruklu yolcu ülkesine ulaşamayarak Türkiye'de kaldı.

Posta'nın haberine göre; Günlerdir İstanbul Havalimanı'nda bekleyen bin 500 yolcu, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde otobüslerle Karabük'e bir öğrenci yurduna gönderildi.

 
Ülkeleri tarafından kabul edilmeyen yolcular için yapılan görüşmeler sonucunda Karabük'te bir öğrenci yurdu tahsis edildi. Bunun üzerine havalimanında bulunan yolcular, güvenlik görevlileri eşliğinde apronda otobüslere bindirildi. Yolcuların gönderildikleri Karabük'te kendileri için tahsis edilen yurtta misafir edileceği öğrenildi.

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