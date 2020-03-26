HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Evinizi Taçlandıracak Yenilik Fırsatı!

Korona virüs sonrası internetten vasiyetname yazanlar yüzde 143 arttı!

ABD'de yeni tip corona virüs salgınında vaka ve ölü sayısının gün geçtikçe artmasıyla internet siteleri üzerinden hazırlanan vasiyetnamelerde ciddi bir artış yaşandığı öğrenildi.

Abone ol

Kolay ve hızlı bir şekilde vasiyetname oluşturuluyor

CNBC'de yer alan habere göre, Gentreo'nun kurucu ortağı avukat Mary Kate D’Sousa, Kovid-19 salgını yayılmaya devam ettikçe insanların kolay ve hızlı bir şekilde vasiyetname oluşturmaya başladığına vurgu yaptı.

D’Souse, "Pandemi korkunç bir hale dönüştü, insanların en azından ailelerini ve sevdiklerini korumak için vasiyetnameler ihtiyaç duyulan yapılacaklar listesine girdi." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
YSK Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatasını iptal ettiğini duyurdu
Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar lira ceza
TBMM'den koronavirüsle mücadele kapsamında düzenleme pakette neler var neler
Son dakika TOKİ ve Emlak Konut taksitleri ertelendi! Bakan Murat Kurum duyurdu
Manisa'da yaşlı adama bağıran polis görevden uzaklaştırıldı
SP lideri Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1.000 TL nakdi yardım yapılmalı
ÖNCEKİ HABERLER
Mide fıtığı nedir midenin üstündeki kasların genişlemesi sebep oluyor!
ABD öncülüğündeki koalisyon Kayyara Üssü’nden çekildi
Yurtdışına çıkarılmak istenen tıbbi eldivenler ele geçirildi
Merve Taşkın el yıkama videosuna tepki yağdı Merve Taşkın kimdir?
25 ilde koronavirüs fırsatçılarına yönelik 41 operasyon tonlarca ele geçirildi
Evde kolay çikolata yapımı nasıl olur?
Yorumlar