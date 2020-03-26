Korona virüs sonrası internetten vasiyetname yazanlar yüzde 143 arttı!

ABD'de yeni tip corona virüs salgınında vaka ve ölü sayısının gün geçtikçe artmasıyla internet siteleri üzerinden hazırlanan vasiyetnamelerde ciddi bir artış yaşandığı öğrenildi.

Abone ol

Kolay ve hızlı bir şekilde vasiyetname oluşturuluyor

CNBC'de yer alan habere göre, Gentreo'nun kurucu ortağı avukat Mary Kate D’Sousa, Kovid-19 salgını yayılmaya devam ettikçe insanların kolay ve hızlı bir şekilde vasiyetname oluşturmaya başladığına vurgu yaptı.

D’Souse, "Pandemi korkunç bir hale dönüştü, insanların en azından ailelerini ve sevdiklerini korumak için vasiyetnameler ihtiyaç duyulan yapılacaklar listesine girdi." ifadelerini kullandı.