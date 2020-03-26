Yeni Malatyaspor'da futbolcular evde kondisyon çalışıyor

Koronavirüs nedeniyle Süper Lig'e, bir çok ligde olduğu gibi ara verilmişti. Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor takımında oyuncular da, bu duruma yönelik evden çalışmalarını kendi imkanlarıyla sürdürmeye çalışıyor.

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Corona virüs adeta düdüğüyle futbola devre arası vermişti. Bu devre arasında Yeni Malatyasporlu futbolcular bireysel antrenmanlarını sürdürmeye devam ederken evlerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın hazırladığı özel program doğrultusunda hareket ediyor.

Evden antrenmana bir süre devam

Hiçbir futbolcusuna ülkesine dönüş izni vermeyen sarı-kırmızılılard, bazı futbolculara kulüp tarafından fitness ve spor ekipmanları verilirken, diğerler oyuncuların ise kendi imkanlarıyla kondisyon depoladıkları belirtildi.

Virüs tehlikesi geçene kadar bu tempoyla hazırlıklarını sürdürecek olan sarı-kırmızılı futbolcuların, sonrasında ise TFF'nin vereceği karara göre hareket edecekleri ifade edildi.