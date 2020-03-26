25 ilde koronavirüs fırsatçılarına yönelik 41 operasyon tonlarca ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla, 10 günde 25 ilde koronavirüs fırsatçılarına yönelik 41 operasyonda, fahiş fiyatla mal sattıkları, vatandaşın sağlığını tehlikeye soktukları ve Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet ettikleri belirlenen 71 kişi hakkında işlem yapıldı.

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25 ilde koronavirüs fırsatçılarına yönelik çok sayıda operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığı yetkililerinin gözetiminde 71 kişi hakında işlem yapıldı.

KOM birimlerince düzenlenen operasyonlarda 285 bin maske, 65 bin çeşitli ebatta dezenfektan, 11 ton kimyasal madde, 750 şişe kolonya, 4 bin 375 litre etil, 340 litre metil alkol ele geçirildi.