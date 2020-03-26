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Sadio Mane Real Madrid'e gidecek

Bir dönem Liverpool forması da giyen Mohamed Sissoko, Sadio Mane'nin Real Madrid'e transfer olabileceğini söyledi.

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Sissoko, adı Real Madrid'le anılan iki isimden Salah ve Mane'den, Senegalli yıldızın Real Madrid'e gitmeye daha yakın olacağını söyledi.

Sissoko, "Mane, tam da Zidane'nın aradığı tipte bir futbolcu. Bu yüzden Real Madrid'e gidebilir" ifadelerini kullandı.

Sissoko aynı zamanda, Mane'nin ayrılması halinde iyi yönetilen Liverpool'nun onun yerini kolayca dolduracağını da sözlerine ekledi. Mane, 2016 yılında Liverpool'a transfer olduğundan beri 161 karşılaşmada forma giydi ve 79 gol attı. 

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