Edirne'de 'Biraz yürüyeceğim' dedi ormanlık alanda ölü bulundu

EDİRNE'de 73 yaşındaki İsmail Gökmen, ailesine biraz yürüyeceğini söyleyerek evden çıkmış, kendisinden altı gündür haber alınamamıştı. Gökmen'den üzücü haber geldi, yetkililer cansız bedenine ormanlık alanda rastladı.

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Edirne'nin Keşan ilçesinde 20 Mart'ta yürüyüşe çıkacağını söyleyerek evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 73 yaşındaki İsmail Gökmen'in ormanda cesedine ulaşıldı.

Keşan'da yaşayan İsmail Gökmen, geçen hafta cuma günü, yürüyüşe çıkacağını söyleyerek evinden ayrıldı. Gökmen geri dönmeyince, ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı ancak bir sonuca ulaşamadı. Aile çareyi polise haber vermekten buldu. Polis, jandarma, AFAD ve Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği ekipleri, Gökmen'in son olarak görüldüğü Yeni Mahalle mevkisindeki arazide arama yaptı. Ekipler, bugün öğle saatlerinde Sivri Tepe mevkisindeki ormanda İsmail Gökmen'in cansız bedenini bulundu.

Kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Vücudunda kesici, delici veya darba bağlı yara izine rastlanmayan Gökmen'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.