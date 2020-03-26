Manisa'da yaşlı adama bağıran polis görevden uzaklaştırıldı

MANİSA 'da yaşlı adama bağıran polis Manisa Emniyet Müdürlüğü tarafından görevden uzaklaştırıldı. Yaşlı bir bir amcayla tartışan polis "Otur yerine, sen kimsin lan. Yaşından başından utan'' diyerek bağırmıştı. Polisin gösterdiği tavır büyük tepki çekmişti.

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Manisa Emniyet Müdürlüğü, yaşlı amcaya bağıran polisin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına uymayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için nöbet tutmaya başladı.

Polisten sert tepki

65 yaş üstü yaşlı bir amca da polisler nöbet tutarken dışarıdaydı..Bu sırada bir polis memuru ile yaşlı amca arasında tartışma çıktı.Polis memuru tartışma sırasında yaşlı amcaya, "Otur yerine, sen kimsin lan. Yaşından başından utan. Devletin memuruna...Ben ne diyorum sen ne diyorsun. Bana bağıramazsın. Devletin memurunu bilecek." diye bağırdı.

Görevden uzaklaştırıldı

Manisa Emniyet Müdürlüğü, yaşanan olayın ardından hızlı bir refleks göstererek soruşturma başlattı ve polisi görevden uzaklaştırdı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü, emniyet teşkilatının her zaman vatandaşın yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.