"Vaka sayısının saklandığı düşüncesine katılmıyorum." diyen Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Mehmet Ceyhan, Vaka sayısının 10 kat olduğunu düşünüyorum. İller açıklanmalı ama tedbir alındıktan sonra" açıklaması yaptı.

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Koronavirüs vaka sayısının tartışmaya açık olduğunu, çok test yapan ülkelerde vaka sayısının 5 veya 6 ile çapılması, az test yapılan ülkelerde ise bunun 10 ile çarpılması gerektiğini söyledi.

Bu metodun Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kabul edildiğini belirten Prof. Dr. Ceyhan, Türkiye'de tespit edilen hasta sayısının 10 ile çarpılması ile virüs bulaşan insan sayısının tahmin edilebileceğini belirtti.

"Vaka sayısının saklandığı düşüncesine katılmıyorum"

En iyi test yapılan ülkelerde dahi vaka sayısının 5'te 1'inin tespit edildiğini belirten Ceyhan, vaka sayısının saklandığı düşüncesine katılmadığını da ifade ederek, şöyle konuştu: Tespit edilen hasta sayısını 10 ile çarptığınız zaman Türkiye'de olabilecek virüs taşıyan insan sayısını tahmin edebiliriz.

Yani 25 bin vaka gibi bir rakam üzerinden hesaplarsak ölüm oranı düşük. Bu bütün dünyada böyle. Bütün dünyada ölüm oranı şu anda yayınlanan rakamlardan düşük.

"İller açıklanmalı ama tedbir alındıktan sonra"

Sağlık Bakanlığı tarafından salgına yönelik açıklanan rakamlarda illerin belirtilmemesine de değinen Ceyhan, "Bunun iki ucu var. Birinde tamamen gizliyorsunuz birinde ise Güney Kore gibi açık oluyorsunuz. Yalnız gizlemenin de belli avantajları var. Tedbirler alınmadan illerin açıklanmasını sakıncalı buluyorum. Eğer tedbir almazsanız açıkladığınız zaman araç kuyruklarını ve tatil bölgelerine giden insanları görebilirsiniz ve bunlar da gidip oralara yayabilirler" diyerek vaka sayılarının illere göre açıklanmasından önce alınması gereken tedbirlere dikkat çekti.