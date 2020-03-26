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Rusya'da koronavirüs alarmı! Uçuşları tamamen durduruyor

RUSYA'da, koronavirüsle mücadele kapsamında yarından itibaren diğer ülkelerle olan bütün düzenli uçuşlar ve charter uçuşlarının durdurulması kararı verildi.

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Rusya Bakanlar Kurulu, Rus sivil havacılık ajansı Rosaviatsiya’ya yarından itibaren diğer ülkelerle olan düzenli uçuşlarla ve charter seferlerinin 27 Mart'tan itibaren tamamen durdurulması talimatı verdi. 

Uçuşlar  yalnızca Rusya’ya getirilecek vatandaşlar için yapılacak.

Bakanlar Kurulu’nun Rosaviatsiya’ya verdiği talimata göre, uçuşlar yalnızca Rusya vatandaşlarını yurda getirmek için gerçekleştirilecek.

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