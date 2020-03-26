Mehmet Öz'den ürküten koronavirüs kehaneti: Aşı da çare olmayacak
Dünyaca ünlü Prof. Dr. Mehmet Öz, koronavirüsle ilgili yaptığı açıklamalarla ürküten bir tablo ortaya koydu
ABD'de 'sağlık gurusu' olarak ün kazanan, dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, birkaç ay içinde 17 binden fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs'e ilişkin olarak dikkat çeken önerilerde bulundu.
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"Virüsten kaçış yok arkadaşlar"
"Bu virüsten kaçış yok arkadaşlar. İstisnasız hepimiz yakalanacağız. Ama ne kadar geç yakalanırsak o kadar iyi" diyen dünyaca ünlü Doktor Mehmet Öz, şunları kaydetti:
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Aşısı bulunsa bile mutasyona her uğradığında aşı işlevini kaybedecek. Grip aşıları da öyledir. Sizi sadece geçmiş senelerin grip virüslerinden korur.
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Yenilerinden değil. Yani tam koruma sağlamaz. Tam koruma her zaman için bağışıklık sisteminizdir.
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