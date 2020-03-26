Zeynep Bastık'tan Miralem Pjanic açıklaması

Zeynep Bastık, Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic'in attığı mesajlar hakkında konuştu. Bastık, "Bence hack'lenmiştir" dedi.

Abone ol

Şarkıcı Zeynep Bastık, Juventus forması giyen Miralem Pjanic'in canlı yayında kendisine yazdığı yorumlar hakkında açıklama yaptı.

"Bu hikayede yanan ben oldum"

Miralem Pjanic, yayına girer girmez, "Selamun Aleyküm" yazmış ve devamında son günlerin popüler şarkısının nakaratı olan "Bu hikayede yanan ben oldum" yazmıştı.





Sosyal medyada bir anda büyük ilgi gören bu yorumların ardından Bastık yıldız futbolcunun hesabının hacklenebilmiş olabileceğini söyledi.

''Bence dün hacklenmiştir, engellemiş beni..."

Bastık, "Allah'ın selamıyla girmiş ama sonradan damara bağlamış. Bence dün hacklenmiştir, engellemiş beni..." ifadelerini kullandı.