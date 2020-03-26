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Üniversiteler ne zaman açılacak YÖK uzaktan eğitim bitiş tarihi açıklaması

Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınının ardından YÖK aldığı karar ile üniversiteleri tatil etmişti. Milli Eğitim Bakanı okulların 5 hafta daha tatil edileceğini ve okulların 30 Nisan'da açılacağını duyurdu. Peki YÖK üniversitelerin tatilini uzatacak mı, üniversiteler ne zaman açılacak?

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'ye de sıçradı ölüm ve vaka sayısı her gün giderek artıyor. MEB yaptığı son açıklama ile okulların tatilini 5 hafta daha uzattığını duyurdu. Yani okullar 30 Nisan'a kadar kapalı olacak uzaktan eğitim evde devam edecek. Peki üniversiteler tatil olacak mı YÖK bu konuda ne diyor?

Koronavirüs tedbiri için okullar ile birlikte üniversiteler de 3 hafta tatil edilmişti. Okul tatilinin uzamasının ardından şimdi gözler YÖK'ün yapacağı tatil açıklamasına çevrildi. Peki üniversiteler tatili uzatacak mı? Bu konuda net açıklamayı bugün YÖK Başkanı Yekta Saraç yapacak. Biz de yeni gelişmeleri sizlere duyuracağız.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan, sağlıklı yürütülebilmesi için 18 Mart'taki Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında bazı kararlar alınmıştı. Üniversitelerde uzaktan eğitim dönemi başladı.

Ülke genelindeki 207 yükseköğretim kurumunun 123'ünün bünyesinde Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) bulunuyor.

"Öğrenme Yönetim Sistemi" bulunmayan ya da yetersiz olan üniversitelerin ihtiyaçları, geçen hafta itibarıyla YÖK koordinasyonunda diğer üniversitelerle iş birliği içerisinde giderilmeye çalışıldı.

Bu üniversitelere Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversiteleri başta olmak üzere diğer üniversiteler tarafından destek sağlandı.

 

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