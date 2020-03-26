Süleyman Soylu'dan son dakika açıklaması! Tedbirlerle salgının önüne geçemezsek...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs salgınına ilişkin son dakika açıklamalar yaptı. Türkiye'de alınan tedbirlerle hayatın yüzde 80'nin durduğunu söyleyen Soylu,'Eğer bu tedbirlerle salgının önüne geçemezsek alacağımız en yüksek tedbiri alırız'' dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Soylu, koronavirüs ile mücadele kapsamında sorulan 'Sosyal izolasyona uyuluyor mu?' sorusuyla ilgili olarak 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıkıntı var.' derken tartışma konusu haline gelen sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Türkiye'de şuan hayatın yüzde 80'i durmuş durumda

"Şuana kadar sadece bizim bakanlığımız 38 genelge yayınlamış. 17'si sınırlarla alakalı. Çok üst düzey tedbirler alındı. Türkiye'de şuan hayatın yüzde 80'i durmuş durumda. Şehirler arası trafiği ölçüyoruz. Yolcu sayılarını, yolcu otobüsü sayılarını ölçüyoruz. Tüm bunların rakamları gün gün elimizde var. Şuandaki rakamı söyleyeyim. Şehirler arası otobüslerdeki azalma yüzde 73.

Yeni bir rakam vereceğim. Dün yüzde 65'ti. Şuan yüzde 80. 4 temel noktaya bakıyoruz. Sağlık sisteminin ayakta kalması. Kamu düzeninin devam etmesi. Sosyal izolasyonun sağlanması ve tedarik zincirinin aksamaması. Bu dördünü sağlarsak sistemi ayakta tutmuş oluruz. Tedbiri yükseltiyoruz. Yeni bir durumla karşı karşıyayız. Onun için yapılması gerekenler bu 4 temel maddeyi sağlamak.Hastalığın, salgının nasıl yayıldığını, hangi yaşlara ulaştığını Sağlık Bakanlığımızla birlikte takip ediyoruz. Alınan tedbirleri de seviye seviye yükseltiyoruz.

Bir organizasyon yönetiyoruz ve tüm köşelerini iyi bir şekilde tutmak zorundayız. Kamuoyuna şeffaf bilgi vermek durumundayız. Meselenin nereye gittiğini ifade etmek durumundayız.

Sosyal izalasyona uyuluyor mu?' sorusuna soylu'dan yanıt!

Ters bir şey söyleyeceğim belki ama... Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıkıntı var. Ankara, İstanbul, İzmir'de şehir çekilmiş durumda.Yapılan her işlemde atılan her adımda bu izolasyonu sağlamak ve sosyal mesafeyi ortaya koymak. Size bir şey söyleyeyim... Kamuda seyrekleştirme var, esnek çalışma var. Benim bakanlığımda böyle bir şey yok. Sağlık Bakanlığımızda da böyle bir şey yok. Full çalışıyoruz.

Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

Tam sosyal izolasyon her zaman gündemimizde. Bugünkü tedbirlerle bunu karşılayamazsak, tedbirleri yükseltebiliriz. Alacağımız, önereceğimiz tedbirler var. Eğer bu tedbirlerle ilgili salgının önüne geçemezsek, en yüksek tedbiri elbette ki alabiliriz."

Koronavirüs provokasyonları

Sosyal medyada 2 bin 551 provokatif hesap tespit edildi. 449'una işlem yapıldı. Hesapların yüzde 70'i FETÖ ve PKK bağlantılı.