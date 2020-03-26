Kemal Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine koronavirüs mektubu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüsle mücadele kapsamında aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere siyasi parti liderlerine 13 maddeden oluşan mektup gönderdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile AK Parti, MHP, HDP, Türkiye İşçi Partisi, BBP, Vatan Partisi, DSP, SOL Parti, EMEP, TKP, BTP, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi Genel Başkanları’na “Covid-19” Mektubu gönderdi.

Toplumsal dayanışma ile aşacağımıza inanıyorum

Kılıçdaroğlu “Covid-19 Mücadele Programı başlıklı, 13 maddeden oluşan görüş ve önerilerimiz ile bu mücadele sırasında elde ettiğimiz bilgi ve tecrübeyi kapsayan ayrıntılı ‘Koronavirüs Raporu’muzu ekte bilgilerinize arz ediyorum” derken, siyasi parti liderlerine de “Yaşadığımız bu zor günleri, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde ve güçlü bir toplumsal dayanışma ile aşacağımıza inanıyorum” mesajını iletti.

“Ülkemiz ve dünyamız Covid-19 salgın hastalığı ile mücadele etmektedir. Bilineceği üzere bu salgın, gerekli önlemlerin alınmaması halinde ekonomik ve sosyal hayatımız üzerinde yıkıcı etkiler yaratma potansiyeli taşımaktadır” diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Bu kapsamda maruz kaldığımız salgınla mücadele etmek ve çözüm yolları üretmek üzere CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun koordinasyonunda üç ayrı komisyon oluşturulmuştur” ifadesini kullandı.