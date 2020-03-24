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İstanbul Valiliği paylaştı: 112, 155 ve 156'i aramaları yeterli

İstanbul Valiliği, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 112, 155 ya da 156'yı aramalarının yeterli olacağını belirtti.

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İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, herhangi bir istediği karşısında aramaları gereken çağrı numaralarını paylaştı. 

112, 155 ve 156'yı aramaları yeterli

Valilik, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın iletişim kolaylığı açısından, İstanbul'daki 39 ilçe kaymakamlığımızın Vefa İletişim Merkezine ulaşmak için 112, 155 ve 156'yı aramaları yeterli olacaktır.

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