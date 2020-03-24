Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi Havva Yıldırım hayatını kaybetti
Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi Havva Yıldırım vefat etti. Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın annesi Havva Yıldırım'ın cenazesi, bugün kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy'deki aile kabristanına defnedilecek.Abone ol
Geçmişte Ak Parti kadrolarında ulaştırma bakanlığı, başbakanlık gibi üst düzey görevlerde bulunan Binali Yıldırım'ın acı günü..
Yıldırım'ın kayınvalidesi Havva Yıldırım vefat etti. Yıldırım 88 yaşındaydı.
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın annesi Havva Yıldırım'ın cenazesi, bugün kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy'deki aile kabristanına defnedilecek.