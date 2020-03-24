HABER /  YEREL
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz

Bingöl'de kaldırımda bir anda yere yığıldı kimse dokunamadı

BİNGÖL'de fenalaşarak yere yığılan epilepsi hastasına, koronavirüs endişesiyle kimse müdahale edemeyerek izlerken, sağlık ekipleri devreye girdi.

Abone ol

Olay, kent merkezinde Genç Caddesi’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Epilepsi hastası olduğu öğrenilen 55 yaşındaki R.D., nöbet geçirerek kaldırım üzerinde yığıldı.

Şahsı gören vatandaşlar ise son günlerde Türkiye'de de her geçen biraz daha yayılan koronavirüs endişesiyle müdahale edemeyerek sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşanın durumu uzakta bekleyerek izleyen vatandaşların o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Salgından dolayı kimse yanaşamadı

Kısa sürede olay yerine ambulansla gelen sağlık ekipleri, şahsı devlet hastanesine sevk etti. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaşanan olayı gören esnaflardan Mehmet Balat, “Burada bir vatandaşımız bayıldı. Ama bu salgınlardan dolayı kimse yanaşmadı, 112’yi aradık gelip götürdüler. Bu hastalıktan dolayı kimse kimseye yanaşmıyor, o korku herkeste var” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Prof. Dr. Mehmet Ceyhan tek tek açıkladı ayakkabı ve para Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüse 2. kez yakalanılabilir mi? Bilim Kurulu Üyesi Ahmet Demircan açıkladı
Fuat Uğur'un Koronavirüs iddiası Çin'i kızdırdı yazınızın tonunu beğenmedik
Bakan Albayrak duyurdu! Vergi ödemelerine virüs ertelemesi
Korona günlerinde dolar kritik seviyelerde! 24 Mart Salı dolar bakın ne kadar?
Çin'den getirilen ilacın Favipiravir olduğu ortaya çıktı! Koronavirüsü iyileştiriyor
Marketler saat kaçta açık olacak? Otobüs ve marketler için koronavirüs genelgesi
ÖNCEKİ HABERLER
MSB Suriye'de sızma girişiminde bulunan 6 PKK'lı terörist öldürüldüğünü açıkladı
Mardin'de koronavirüs önlemi piknikçilerin yolu böyle kapatıldı
Ticaret Bakanlığı açıkladı! Bir personelimiz koronavirüse yakalandı
Didier Drogba'dan Terim ve Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
Kolombiya'dan tanı testleri için Türkiye'ye teşekkür
Aras Bulut İynemli soruları yanıtladı Show Tv dizisi Çukur'un oyuncuları canlı yayın yaptı
Yorumlar