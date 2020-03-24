Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu

ANKARA'da bir ailenin yürüyüşe çıkması sonucu boş arazide yaklaşık 20 köpek ölüsü bulundu. Köpekler ihbar üzerine gelen görevliler tarafından alınırken ortaya çarpıcı bir iddia atıldı.

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Ankara'nın Gölbaşı İlçesinde oturan Nihan Demirel Uçarer, dün akşam saatlerinde Taşpınar Mahallesi'nde eşiyle birlikte köpeğini gezdirmeye çıktı.

Uçarer ailesi, boş arazide koku gelen bölgeye gittiğinde çuvalların içinde ölü köpekler olduğunu fark etti. Çiftin haber vermesi üzerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü ile polis ekipleri, inceleme yaptı. Çuvallardan birisinin içinde yavru köpeğin canlı olduğu fark edildi. Köpek, kliniğe götürülerek tedaviye alındı. Diğer köpeklerden bazılarının patilerinde ise damar yolu açmak için kullanılan intraket isimli malzeme bulundu. Yaklaşık 20 köpek ölüsü, belediye görevlileri tarafından toplanarak götürüldü.

"Özel bir kliniğin yaptığını düşünüyoruz" iddiası

Durumu öğrenerek köpeklerin bulunduğu yere gelen hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Patileri Koruma Derneği üyesi Çiğdem Mavili, Corona virüs salgını nedeniyle yaşayacaklarının garantisi yokken insanların hala hayvanlarla uğraşmaya devam ettiğini söyledi. Mavili, "Özel bir kliniğin yaptığını düşünüyoruz. Çünkü kollarında intraket var. Sahipli hayvanlar. Bizler hayvanlarımız öldüğünde veterinerlere tıbbi atık ücreti ödüyoruz. Ama veterinerler, maalesef bu şekilde yerleşim yeri olmayan dağ başlarına hayvanları atıyor" diye konuştu.