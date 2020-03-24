Max Kruse: Aşının bulunamaması çok aptalca

Fenerbahçe'de kısa sürede gönülleri fetheden Max Kruse, koronavirüs ve evde geçirdiği zamandan bahsetti. Aşının bulunamamasına sert çıktı.

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Evde geçirdiği karantina günleri ile ilgili sözlerine başlayan Kruse, "Corona virüsle savaşta hayatta kalacağız. Henüz panzehirin, aşının bulunamıyor olması çok aptalca. Evde kalma süremiz daha çabuk sona erecek" dedi.

"Mümkün olduğunca sağlıklı.."

Fenerbahçe'nin de evde kalmaları yönünde önlemler aldığını söyleyen Kruse, bunun yanında yeme içme konusunda dikkat etmesi gerektiğinin de altını çizerken, "Sürekli evdeyken yemeden durmak zor. Hiç beslenme planım olmadı ama mümkün olduğunca sağlıklı yemeye çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Kruse, kariyerinde kısa vadede İstanbul dışında bir planı olmadığını da sözlerine ekledi.