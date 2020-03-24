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Osmaniye'de otomobiller çarpıştı bilanço ağır

OSMANİYE'de otomobiller çarpıştı, çarpışma sonrası otomobiller paramparça olurken kazada kelimenin tam anlamıyla can pazarı yaşandı.

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Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada,28 yaşındaki Mustafa Ok öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Güney Çevreyolu Dereobası Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. 23 yaşındaki Yasin G.idaresindeki 06 KIY 05 plakalı otomobil, Mustafa Ok yönetimindeki 80 ED 566 plakalı hafif ticari araç ile kavşakta çarpıştı. Her iki araç da hurda yığını haline gelirken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ok, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Yasin G. ve her iki araçta bulunan, Mustafa Ç., Melek G., Orhan K. ve Can K., kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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