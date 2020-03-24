Son dakika Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün yeni bir belirtisini açıkladı bakın ne
Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika coronavirüsün yeni bir belirtisi olduğunu açıkladı. Bakanlıktan virüsün olası vaka tanımına "Ani başlangıçlı ateş ile birlikte öksürük veya nefes darlığı olan ve burun akıntısı olmayan hastalar da koronavirüs şüpheli vakası sayılacak." maddesi eklendi.Abone ol
Tüm dünyada kırmızı alarm verdiren ölümcül koronavirüs ile bir son dakika gelişmesi yaşandı.
Yeni bir belirti maddesi eklendi
Virüsün olası vaka tanımına Sağlık Bakanlığı tarafından, "Ani başlangıçlı ateş ile birlikte öksürük veya nefes darlığı olan ve burun akıntısı olmayan hastalar da koronavirüs şüpheli vakası sayılacak." maddesi eklendi.
Koronavirüsün belirtileri neler?
Sağlık Bakanlığı bu sorunun cevabını, "Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir" şeklinde veriyor.
Türkiye'de ölü sayısı 37'e yükseldi
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının bin 529'a yükseldiğini belirterek ölü sayısının 37'ye ulaştığını açıkladı.