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'Abartılıyor' diyen Sergen Yalçın'dan Koronavirüs açıklaması

Daha önce Koronavirüs için 'Abartılıyor' diyen Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın, "Benimle ilgili bir hastalık belirtisi yok, test yaptıracağız" dedi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni tip corona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

''En kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar''
Sergen Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ölen hastalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hastalarımıza da şifa diliyorum. Özellikle Abdurrahim (Albayrak) ağabeye ve Fatih hocamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah onlar da en kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar." ifadelerini kullandı.

''Tedbir amacıyla gidip test yaptıracağız''
Süper Lig'de son maçlarını Galatasaray'la oynadıklarını hatırlatan Sergen Yalçın, sağlık durumuyla ilgili şunları kaydetti: "7-8 gündür evden çıkmıyoruz, evdeyiz. Benimle ilgili de bir hastalık belirtisi yok. Test yaptıracağız. Maçtan sonraki 8 günlük süreçte bende, oyuncularımızda ve hocalarımızda herhangi belirtiye rastlanmadı. Ama biz yine de tedbir amacıyla gidip test yaptıracağız. Bunu da herkese söylemek isterim" 

''Sanki biraz abartılıyor gibi''
Galatasaray maçının ardından basın toplantısı düzenleyen Sergen Yalçın, şu ifadeleri kullanmıştı; ''Sergen Yalçın basın toplantısında ise konuyla ilgili şöyle konuştu: "Hafta içi oyuncu grubumuzla toplantı yaptık. Yabancılar biraz gergin, biz daha sağduyuluyuz. Biz bir yaptırım yapamayız. Biz de oyunculara şu anda dünyanın en güvenilen ülkesinde olduklarını söyledik. Devletimiz ve bakanlarımızın iyi çalıştığını söyledik. Güvenli bir ülkedeyiz. Sanki biraz abartılıyor gibi. Tek problem seyirci olmaması. Seyirci olmayınca olmuyor futbolda. Bugün iki taraf da iyi mücadele etti ama seyir zevki olmadı. Mutlu değiliz. Onlar da mutlu değil. Böyle atmosferde oynanacak oyun bu kadar."

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