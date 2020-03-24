Rusya Devlet Başkanı Putin’den Şoygu'ya Esed talimatı

Rus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Putin’in talimatıyla Rusya Savunma Şoygu, Suriye’de Esed ile bir araya geldi.

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla Şoygu, Suriye’ye iş ziyareti gerçekleştirdi.

Şam'da bir araya geldiler

Şoygu, Şam’da Suriye'deki eli kanlı Beşar Esed ile bir araya geldi. İkili İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesindeki askeri eylemleri durdurma kararının istikrarlı şekilde uygulanmasıyla ilgili meseleleri, Suriye’nin diğer bölgelerinde durumun istikrara kavuşturulması ve teröre ortak mücadelede askeri-teknik işbirliği konularını ele aldı.

Görüşmede ayrıca Rusya’nın desteği de masaya yatırıldı. Suriye hava sahasında Şoygu’nun uçağının güvenliğini Rus Hava Kuvvetleri’ne ait Su-35C uçakları sağladı.