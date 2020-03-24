Fatih Terim yaşı kaç koronavirüse yakalandı twitter'da duyurdu

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim koronavirüse yakalandığını twitter hesabından duyurdu. 1 hafta önce maçların ertelenmesi için çağrı yapan Fatih Terim'in koronavirüs olması başta ailesi olmak üzere sevenlerini kahretti. Peki Fatih Terim kaç yaşında, aslen nereli, kızları Buse ve Merve kimdir?

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Fatih Terim'in koronavirüs olması gündeme bomba düştü. Liglerin ertelenmesi için daha 1 hafta önce çağrı yapan bizim canımız yok mu, birimiz yakalansa hepimiz karantinaya alınır diyen Fatih Terim koronavirüse yakalandığını twitter'dan duyurdu. Abdurrahim Albayrak ve eşinin ardından Fatih Terim'in de koronavirüs karantinasına alınması spor dünyasında deprem yarattı. 66 yaşındaki Fatih Terim'e destek mesajları yağdı.

66 yaşındaki Fatih Terim aslen Adanalı ve 1982 yılından beri Fulya Terim ile evli. Fatih Terim'in Buse ve Merve adında kızı var. Buse Terim Volkan Bahçekapılı ile evli ve 2 çocuğu var. Büyük kızı Merve ise Ahmet Baran Çetin ile evli çiftin bir erkek çocukları var.

FATİH TERİM KİMDİR? Fatih Terim 4 Eylül 1953'de Adana'da doğdu. Türk teknik direktör ve defans pozisyonunda oynamış eski millî futbolcudur. Futbola Ceyhanspor'da başladı. Türkiye 2. Ligi'nde şampiyon olarak 1. Lige geçen Adana Demirspor'da sergilediği oyun ile ilgi çekti ve bir sonraki sezon Galatasaray'a transfer oldu. 1985'te futbola veda edene kadar Galatasaray'da futbol oynayan Terim Galatasaray'da takım kaptanlığını da üstlendi. Galatasaray formasıyla 327 maç oynadı.

Mayıs 1996'da Fatih Terim, Galatasaray'la yıllar sonra teknik direktör olarak anlaştı ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bitmesi ile Galatasaray'ın başına resmi olarak geçti. Kadroya Rumen futbolcu Gheorghe Hagi'yi katan Galatasaray, sezona Almanya'da hazırlandı. Terim'in ilk resmî maçı 10 Ağustos 1996'da oynanan Vanspor maçı oldu. Maçı Galatasaray, Hagi'nin golleri ile 2-1 kazandı. Terim, ilk sezonunda Türkiye millî takımında beraber çalıştığı Rasim Kara'nın çalıştırdığı Beşiktaş ile şampiyonluk mücadelesi verdi. Çekişmeli geçen şampiyonluk mücadelesinde iki takım 30. hafta karşı karşıya geldi ve Hagi'nin 86. dakikadaki golüyle maç 1-1 berabere bitti.

Böylece 5 puanlık fark kapanmadı ve Galatasaray geri kalan maçlarının hepsini kazanınca Terim kariyerinin ilk Türkiye ligi şampiyonluğunu kazandı. Sezon boyunca iki mağlubiyet alan Galatasaray'ın bu maçları Fenerbahçe derbileriydi. Ayrıca aynı sezon Mart ayında bir önceki seneden kalan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek kazandı. Bu kupa Terim'in Galatasaray'daki ilk kupası olmuştu. İki ay sonra aynı kupayı, bu sefer Kocaelispor'u 2-1 yenerek takımıyla birlikte kaldırdı.

22 Aralık 2017 tarihinde Galatasaray başkanı Dursun Özbek ile bir araya gelerek Florya Metin Oktay tesislerinde 1,5 yıllık imzayı attı. Özellikle 21 Aralık 2017 saat 23:00'da Twitter üzerinden yaptığı ''Nerede Kalmıştık'' paylaşımı Türkiye Twitter tarihinin etkileşim rekoru kırdı. Galatasaray'ın başına dördüncü kez göreve geçtiği 2017-2018 sezonunda Galatasaray'ın 21., kariyerinin 7. lig şampiyonluğunu, 2018-2019 sezonunda da Galatasaray'ın 22., kariyerinin 8. lig şampiyonluğunu kazandı. 25 Mayıs 2019 tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda yapılan Süper Lig şampiyonluk kupa töreninde yaklaşık 50 bin Galatasaray taraftarının önünde 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.