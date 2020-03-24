İtalya'da ikinci kez koronavirüs vakalarının artışında azalma

AVRUPA'da koronavirüs (Covid-19) salgının en çok etkilediği ülke İtalya'da, ikinci kez vakaların artışında azalma kaydedildi.

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AP ajansının aktardığı bilgiye göre İtalya Sivil Koruma Ajansı dün 4 bin 789 yeni Covid-19 vakası tespit etti ve bu rakam, pazar günü kaydedilen 5 bin 560 vakaya göre 771'lik bir azalmayı teşkil ediyor.

Benzer şekilde pazar günü meydana gelen 651 ölüme kıyasla pazartesi günü koronavirüse bağlı 602 ölüm kaydedildi.

Tedbirler sonuç verdi

Salgının en çok vurduğu ülke olan İtalya, geçen hafta yeni vaka ve ölüm rakamlarında zirveyi görmüştü. Ülkenin ulusal sağlık yetkililerinden biri olan Silvio Brusaferro, yeni vakalardaki düşüşün bu ayın başında alınan tedbirlerin bir sonucu olduğunu belirtti.

Brusaferro, "Trendi doğrulamak ve olumlu bir durumda olduğumuzdan daha emin olmak için daha fazla ardışık sonuca ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"ABD'de İtalya gibi olur" uyarısı

Johns Hopkins Üniversitesi'nin yayınladığı verilere göre İtalya'dan sonra en çok vaka artışının gözlendiği ABD'de son olarak 41 bin 500'den fazla vaka tespit edildi ve 573 ölüm meydana geldi.

Kamu görevlileri ise tedbir alınmazsa ABD'nin akıbetinin İtalya'yla aynı olacağı konusunda uyardı.