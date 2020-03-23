HABER /  GALATASARAY

Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı

Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Galatasaray'ın yardımcı antrenörleri Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı.

Abone ol

Galatasaray, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından teknik direktör Fatih Terim'den gelen haber ile sallandı. Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Terim'in 3 yardımcısının da testi negatif çıktı
Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Hasan Şaş ve Ümit Davala'ya da test yapıldı. DHA'nın haberine göre iki ismin testleri negatif çıktı. Davala ve Şaş'ın ardından Terim'in bir diğer yardımcısı Levent Şahin'in korona virüs testi negatif çıktı

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih Terim'in corona virüs testi pozitif çıktı
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi süresiz olarak ertelendi
İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi
Koca'dan Covid-19 için umutlandıran ilaç açıklaması
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da kaçak üretilen 25 bin maskeye el konuldu
Fransa'da son 24 saatte korkunç rakam!
Şervan Gökhan: Virüse karşı en büyük silah el yıkamak
Koronavirüs (Kovid-19) siber dolandırıcılığına dikkat
Otokar'dan üretime 14 gün ara verme kararı
Mısır ordusundan bir general daha koronavirüsten hayatını kaybetti
Yorumlar