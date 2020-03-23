Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Galatasaray'ın yardımcı antrenörleri Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı.

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Galatasaray, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından teknik direktör Fatih Terim'den gelen haber ile sallandı. Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Terim'in 3 yardımcısının da testi negatif çıktı

Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Hasan Şaş ve Ümit Davala'ya da test yapıldı. DHA'nın haberine göre iki ismin testleri negatif çıktı. Davala ve Şaş'ın ardından Terim'in bir diğer yardımcısı Levent Şahin'in korona virüs testi negatif çıktı