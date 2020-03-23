Şervan Gökhan: Virüse karşı en büyük silah el yıkamak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şervan Gökhan, virüsün bir canlı olduğunu ve insana karşı hayatta kalmak için savaş verdiğini söyledi. Gökhan, virüse karşı en büyük silahın el yıkanması olduğunu ifade etti.

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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şervan Gökhan, yeni tip koronavirüse karşı en büyük silahın el yıkanması olduğunu söyledi. Virüsün bir canlı olduğunu ve hayatta kalmak için savaş verdiğini anlatan Gökhan, sosyal medyada yer alan Covid-19 ile ilgili her türlü bilgi akışının mutlaka teyit edilmesi gerektiğini kaydetti.

Şervan Gökhan, A Haber'de katıldığı canlı yayında yeni tip koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu. Virüsün bir canlı olduğunu ve her canlı gibi hayatta kalmak için insana karşı savaş verdiğini söyleyen Gökhan, virüsün konakçıya ihtiyacı olduğunu ve bu süreçte insanlığın en büyük silahın ise el yıkamak olduğunu ifade etti. Bırakın el tokalaşmayı sağ ile sol el sadece musluk altında buluşmalı diye konuşan Gökhan şöyle konuştu:

"O kadar fazla bilgi akışı var ki sosyal medyada! İnanılmaz bir bilgi akışı var. Bu virüs yeni bir virüs ve biz çok daha fazla bilgi akışına ihtiyaç duyuyoruz. Bundan yaklaşık 5-6 gün önce Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Ghebreyesus'un attığı bir tweet var. Bu virüsün havada asılı kalmadığına dair bir tweet atmıştı ve bundan dolayı "maske kullanımına gerek yok" demişti. Fakat daha sonra gelen bulgular bir saat kadar havada asılı kalabileceği kademeli bir şekilde havadan yere doğru geçtiği yönünde. Dolayısıyla her gelen bilgiyi de mutlaka teyit etmek durumundayız.

"Virüs canlı ve hayatta kalmaya çalışıyor"

Virüs hayatta kalmaya çalışıyor. Virüsler nasıl hayatta kalmaya çalışır kendine bir konak bulmaya çalışır. Aslında bu bizim virüsle bir savaşımız. Virüste bir canlı bizlerle bulacağı konaklarla hayatta kalmaya çalışıyor. Dolayısıyla bunu bilerek ve panik olmadan önlemlerini almaları gerekiyor.

"Acil servisler yayılma yeri olmasın"

Ülkemizde acil sağlık servis kullanımı dünya standartlarının çok üstünde. Çok gereksiz acil servis kullanımı var. Her üç poliklinik kullanımından bir tanesi acil servis! Muhtemelen Bilim Kurulu'nun da hazırlayacağı algoritmada bunu sunacaktır. Bu hastaları çok fazla acil servislere sokmamak gerekiyor. Acil servislerin belirli bir yükü var bir de bu hastaları soktuğumuz takdirde acil servisleri yayılma yeri haline getirebiliriz. Acil servislere yakın yerlerde kuracağımız korona poliklinikleriyle bu işi çok daha kolay çözebileceğimizi düşünüyorum."