Bakan Koca'dan 32 bin yeni kadro müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 32 bin yeni kadro ataması yapılacağını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 32 bin yeni kadro ataması yapılacağını açıkladı.

Bakan Koca, bugün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası kurul kararlarıyla ilgili açıklama yaptı. Türkiye'nin Covid-19 mücadelesini şeffaf biçimde yürütüldüğünü söyleyen Koca, sağlık personelinin ek ödemelerinin iyileştirileceğini ifade etti.

İşte Koca'nın açıklamaları;

"Kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz. Sağlık çalışanlarımızla ilgili bu hassasiyetlerde en üst düzey dikkat sahibinin Sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu özenle belirtmek istiyorum. Kendisine ve Maliye Bakanımıza bu süreçte gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu süreçte çalışan sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman diliminde yüzde yüz oranında olacağını da ayrıca buradan ifade etmek istiyorum."