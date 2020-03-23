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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıkladı cezaevlerinde koronavirüs yok

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, koronavirüs önlemleriyle ilgili son dakika açıklamalar yaptı. Cezaevlerinde koronavirüs pozitif çıkan kimse olmadığını belirten Bakan Gül, adliyelerde de nöbetleşe hizmet dönemi başlatıldığını duyurdu.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, koronavirüs önlemleriyle ilgili son dakika açıklamalar yaptı. Cezaevlerinde koronavirüs vakasına rastlanmadığını belirten Bakan Gül, adliyelerde de nöbetleşe çalışma sistemi getirildiğini duyurdu. İstanbul'da iki gündür Ağır Ceza Mahkemeleri üst üste koronavirüs şüphesi nedeniyle kapatılmıştı. İşte Bakan Gül'ün açıklamasından satır başları...

- Cezaevlerinde koronavirüs pozitif çıkan bir vakaya rastlanmamıştır.

- Cezaevine yeni gelenler 14 gün boyunca karantina altında tutulmaktadır. 

- Cezaevlerinin tamamında her türlü tıbbı ve önleyici malzemelerin temin edildiğini belirten Bakan Gül, Cezaevilerine dışardan giriş çıkış yapan personelle ilgili dezenfekte önlemlerinin tamamı eksiksiz uygulandığını söyledi. 

- Ertelenen cezaevi açık ve kapalı görüş haklarının saklı olduğunu belirten Bakan Gül, telefon görüşünün de haftada ikiye çıkarıldığını duyurdu...

- Adliyelerde, bölge adliye mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı ile yürütüleceği şekilde nöbet sistemine geçilmesine karar verilmiştir.

- Tutuklu ve acele işler dışında esnek çalışma dönemi başlamıştır.

- Ertelenen duruşmalar ve sürelerle ilgili mağduriyet yaşanmaması için kısa zamanda adım atılacak.

- Noterlerde nöbetleşe hizmet sistemine geçilmiştir. Bir gün tek rakamlı noterler bir gün çift rakamlı noterler hizmet verecek. 

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