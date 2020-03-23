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Amanoslarda PKK'lıların kullandığı 3 sığınak bulundu

Demirören Haber Ajansı

OSMANİYE'de, Amanos Dağı eteklerinde güvenlik güçlerince başlatılan operasyonlar sırasında, terör örgütü PKK üyelerince kullanıldığı değerlendirilen 3 farklı bölgedeki sığınak ve çok miktarda yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı tarafından Amanoslar bölgesinde Jandarma Komando Özel Harekat ve komando timlerinin katılımıyla operasyon başlatıldı.

300 personel ile bölgede yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında, bölücü terör örgütünün kullandığı 3 farklı yerde tespit edilen sığınaklar ve içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi, dijital malzeme, patlayıcı yapımında kullanılan elektrik malzemeleri ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda gerekli adli işlem başlatıldı.

Koronavirüs ile ilgili alınan tedbirlerde vatandaşın 24 saat yanında olduğu belirtilen Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nın aynı zamanda Amanoslar bölgesini karış karış arayarak operasyonlarına kararlılıkla devam etmekte olduğu vurgulandı.

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