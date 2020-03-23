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Sivas'ta 'Komiserim' yalanıyla ziynet eşyalarından oldu

SİVAS'ta kimliği belirsiz bir kişi, telefonla arayıp, kendisini komiser olarak tanıttığı ev hanımı 66 yaşındaki Turunç Y.'nin, 20 bin liralık ziynet eşyasını alıp, kayıplara karıştı.

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Sivas'ın İstiklal Mahallesi 22'nci sokağında yaşayan Turunç Y.'yi telefonla arayan kimliği belirsiz kişi, kendisini komiser olarak tanıtıp, "Hakkınızda işlem yapacağız bu nedenle evinize geleceğiz" dedi. Kısa süre sonra da adrese giden sahte polis, Turunç Y.'den ziynet eşyalarını getirmesini istedi. Kadının getirdiği 20 bin lira değerindeki altınları alan kişi kaçtı.

"Eve gelip bütün eşyalarımı götürdü"

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Turunç Y., polise haber verdi. Olay yerine gelen Sivas Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Turunç Y.'nin ifadesine başvurdu. Turunç Y., telefonla arayan kişinin kendisini komiser olarak tanıttığını belirterek, "Eve gelip bütün ziynet eşyalarımı götürdü" dedi. Polis, dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı. 

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