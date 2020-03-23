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Şanlıurfa'da iki yaşındaki kız çocuğu elektrik akımına kapıldı

ŞANLIURFA'da henüz iki yaşındaki Yağmur Saygın, elektrik akımına kapıldı. Saygın'ın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan küçücük bedeni yaşam mücadelesini kaybetti.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, elektrik akımına kapılan 2 yaşındaki Yağmur Saygın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.  

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kaynakbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Evde oyun oynayan Yağmur Saygan, iddiaya göre, elektrikli su ısıtıcısına dokununca akıma kapıldı. Çığlıkları duyan ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı küçük Yağmur'u evde yapılan ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Yağmur, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Yağmur Saygan'ın cansız bedeni otopsi için morga konuldu.

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