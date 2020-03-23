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Datome'den korona virüs açıklaması

Fenerbahçe Beko'nun İtalyan basketbolcusu Gigi Datome, "Birçok arkadaşımız grip geçirdi. Şimdi sonuçları bekliyoruz" dedi.

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Fenerbahçe'nin başarılı basketbolcusu Gigi Datome, İtalyan basınına korona virüs hakkında açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde takımdan bazı oyuncuların ve idari kadronun virüs belirtilerini yaşadıklarını açıklamasının ardından konuşan Datome, "Birçok arkadaşımızla grip geçirmiştik. Corona virüs ile ilgili şeyleri okudukça durumu açıklığa kavuşturmak istedik. Sonuçları bekliyoruz" diye konuştu.
Türkiye'deki son durum hakkında da yorumlarda bulunan Datome, "İtalya'da virüsün başladığından beri karantina kararına saygı duyuyorum. Burada herhangi bir kısıtlama yok. Ama en akıllıca şey dışarı çıkmaktan kaçınmak. Burada bazı dükkanlar, işletmeler kapatıyorlar ama bunun bireysel seçimleri olduğunu düşünüyorum. Şimdilik hükumetin bir engeli yok" ifadelerini kullandı.

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